Panorama du lac avec en premier plan des pirogues traditionnelles taillées dans des troncs.

Dak Lak (VNA) - À une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Buôn Mê Thuôt, le lac Lak est situé près du bourg de Liên Son du district de Lak, dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).



Deuxième plus grand lac du Vietnam après celui de Ba Bê au Nord-Est, il est devenu une destination attrayante pour les touristes. Ce lac prend sa source dans les eaux souterraines de la majestueuse montagne Chu Yang Sin. Sa superficie est d’environ 500 ha en saison sèche et de 700 à 900 ha durant la saison des pluies. Il est entouré par de grandes chaînes de montagnes et de forêts vierges abritant une faune et une flore très diversifiées.



Le lac Lak est également un lieu de préservation des valeurs culturelles propres à l’ethnie M’nông. Ici, les touristes pourront admirer les pirogues qui vont et viennent sur le lac ou louer un éléphant pour une promenade sur ses berges. En outre, ils pourront s’immerger dans la culture traditionnelle de ce groupe ethnique et découvrir l’art des gongs, déguster le ruou cân (alcool de riz à siroter avec une paille de bambou) et le com lam (riz gluant cuit dans un bambou).



Avec son décor naturel majestueux et l’identité culturelle particulière du groupe ethnique qui y habite, la zone d’écotourisme du lac Lak et les multiples "homestay" (hébergement chez l'habitant) attirent les voyageurs tant domestiques qu’étrangers. -CVN/VNA