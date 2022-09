Londres (VNA) – Une délégation de la ville centrale de Da Nang conduite par le vice-secrétaire de son comité du Parti et président du Conseil populaire Luong Nguyen Minh Triet a effectué une visite de travail du 6 au 8 septembre au Royaume-Uni en vue de promouvoir la coopération avec des partenaires et des entreprises britanniques dans les domaines du tourisme, de l'investissement, de la finance, de l'éducation et de la santé.

Un coins de la ville de Da Nang. Photo : VNA

Le clé de cette visite de travail s'est concentré sur le forum "Da Nang Business Roundtable" qui s'est tenue le 7 septembre à Londres pour présenter l'environnement d'investissement, de commerce et de tourisme de la ville ainsi que des projets clés appelant à des investissements pour des entreprises et des investisseurs potentiels.

S'exprimant lors de l'événement, Luong Nguyen Minh Triet a déclaré qu'actuellement, la ville compte 933 projets d'IDE avec un capital social total de 3,92 milliards de dollars. Cependant, il n'y a que 21 projets d'investisseurs britanniques avec un capital social total de 1,9 million de dollars.

Lors de la séance de travail de la délégation de la ville de Dang Nang avex la partie britannique. Photo : VNA

Par conséquent, Da Nang souhaite inviter des entreprises britanniques et des Vietnamiens résidant dans la ville, a-t-il déclaré, notant que les domaines dans lesquels les entreprises britanniques ont des atouts sont également les domaines dans lesquels Da Nang souhaite attirer des investissements tels que les technologies de l'information, la haute technologie, la finance, l'éducation et le tourisme.

Il a affirmé que la ville déploiera ses efforts pour améliorer le climat des affaires et des investissements, moderniser les infrastructures, augmenter la qualité des services afin de devenir une destination plus attractive.

Il s'est également engagé à créer des conditions favorables et à accompagner les entreprises dans la réalisation de projets d'investissement et de faire des affaires dans la ville.

Le 6 septembre, la délégation de Da Nang a travaillé avec l'Association internationale des tour-opérateurs de golf (IAGTO) pour promouvoir l'organisation de la Convention asiatique du tourisme de golf dans la ville en 2024.

Le 8 septembre, la délégation s'est rendue à l'Université de l'ouest de l'Angleterre à Bristol (UWE Bristol) pour dynamiser les programmes de coopération en matière de formation et d'éducation.- VNA