Une vue du terrain de golf du BRG Dà Nang Golf Resort. Photo : BRG/CVN

Hanoï (VNA) - Le tournoi de golf "BRG Open Golf Championship Danang 2022" réunir 115 golfeurs, a informé le comité d'organisation. L'événement se tient du 30 août au 2 septembre dans cette ville balnéaire du Centre.



Selon le directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Dà Nang, Nguyên Trong Thao, le tournoi qui coïncide la Fête nationale (2 septembre) attirera un grand nombre de touristes.



D'après lui, l'organisation réussie de ce tournoi créera un tremplin, permettant à la ville de continuer d'améliorer la qualité des terrains de golf, de diversifier les produits de tourisme de golf et en même temps de construire l'image d'une ville hospitalière qui accueillent des golfeurs asiatiques et vietnamiens pour concourir pour ce sport.



Afin de se qualifier pour le BRG Open Golf Championship Danang 2022, les joueurs internationaux doivent être membres de l'Asian Development Tour tandis que les joueurs professionnels vietnamiens doivent figurer parmi les 5 meilleurs du classement des gains du VGA Tour pour 2022 (VGA Tour établi et géré par l'Association vietnamienne de golf).



Les joueurs amateurs éligibles pour le tournoi doivent répondre à l'un des quatre critères suivants : être membre de l'équipe nationale de golf, classé dans les cinq meilleurs golfeurs vietnamiens au World Amateur Golf Rankings (WAGR), classé dans les trois meilleurs vainqueurs au Vietnam Amateur Open présenté par T99 2022, couronnés champions dans les catégories U15, U18 et U21 chez les hommes au Vietnam Junior Open présenté par T99.



Sur la base de ces critères, neuf joueurs amateurs vietnamiens sur 10 sont éligibles pour le tournoi, selon les organisateurs de l'événement. Selon Asia Tour Company, 74 golfeurs internationaux sur 120 se sont jusqu'à présent inscrits au tournoi, et ils viennent de pays tels que la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni et Suisse.



Développer le tourisme de golf



Mark Reeves, représentant du groupe BRG, a déclaré que le BRG Open Golf Championship Dà Nang 2022 a lieu au Nicklaus Course du BRG Dà Nang Golf Resort. Ce site est le premier parcours de golf au Vietnam et en Asie à utiliser les remblais de style de Floride aux États-Unis.



BRG Open Golf Championship Danang 2022 fait partie du Festival du tourisme de golf de Dà Nang tenu du 29 août au 2 septembre. Dans le cadre de ce festival, des séminaires internationaux sont attendus du 29 au 31 août.



Les discussions se concentre sur deux thèmes intitulés "Golf et tourisme" et "La durabilité dans l'industrie du golf". La stratégie de développement du tourisme de golf pour Dà Nang et le Vietnam, les expériences des pays étrangers pour développer le tourisme de golf, le potentiel et les opportunités de développement du tourisme de golf à Dà Nang ainsi que des questions connexes seront mis en évidence lors de ces séminaires.- CVN/VNA