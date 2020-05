Le pont d'Or (Golden Bridge ou Câu Vàng en vietnamien), dans la zone touristique Bà Nà Hills, à Da Nang. danangfantasticity.com

Da Nang (VNA) - Le 21 mai à Da Nang, l'incubateur de Songhan (SHi), en collaboration avec le Service du tourisme de Da Nang et la société internationale de médias PR Newswire, a organisé un séminaire sur le thème "Tourisme intelligent: technologies et solutions post-COVID-19".

Ce séminaire visait à présenter de nouveaux produits technologiques, à trouver des directions et à résoudre les difficultés communes des industries du tourisme et des services de Da Nang, afin d’aider la ville à se remettre rapidement après l'épidémie.

Lors du séminaire, les délégués et participants ont discuté et présenté des solutions et dispositifs intelligents appliquant les technologies de l'information, des méthodes de conversion numérique pour le tourisme, de nouvelles orientations de développement et de nouveaux modèles commerciaux, les solutions technologiques des sociétés et d'entreprises prestigieuses,...

À Da Nang, la fondation du tourisme intelligent a été établie lorsque l'infrastructure wifi gratuite a été mise en service, permettant aux utilisateurs d'accéder à Internet à tout moment et en tout lieu.

La pandémie de COVID-19 devrait coûter au secteur touristique de cette ville centrale de 5.600 milliards de dôngs (240 millions de dollars) au cours du premier semestre 2020.

Jusqu’à fin mai 2020, plus de 35.800 personnes travaillant dans le secteur touristique ont perdu leur emploi, soit 92,4% de la main-d'œuvre touristique totale de la localité. –VNA