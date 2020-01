Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang, Truong Quang Nghia (droite) et Nikai Toshihiro, secrétaire général du Parti libéral démocrate (LDP) du Japon et président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam (Photo: VNA)



Da Nang (VNA) - La ville centrale de Da Nang intensifiera sa coopération avec ses partenaires japonais pour promouvoir les investissements, le commerce, le tourisme, l'éducation et les échanges culturels avec la partie japonaise, a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti, Truong Quang Nghia.

Lors d’une rencontre le 12 janvier avec Nikai Toshihiro, secrétaire général du Parti libéral démocrate (LDP) du Japon et président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam, Truong Quang Nghia, a exprimé son espoir que Toshihiro continuerait d'aider Da Nang à mettre en œuvre le projet du port de Lien Chieu dans le cadre du modèle de partenariat public-privé (PPP).

Pour sa part, Toshihiro a déclaré que la délégation japonaise, comprenant 1 000 personnes, aurait des séances de travail avec les services concernés de Da Nang pour renforcer les relations de partenariat dans les domaines tels que l'économie, la culture et le tourisme.

Le flux de touristes japonais à Da Nang l'année dernière a augmenté de près de 50% par rapport à 2018, et le nombre devrait augmenter dans le temps à venir, a-t-il ajouté.

Vingt-et-un étudiants japonais de la délégation veulent se renseigner sur Da Nang, a-t-il dit, soulignant que le Japon est disposé à accueillir des étudiants de Da Nang dans le pays.

Da Nang a signé des protocoles d'accord pour établir des relations officielles avec quatre villes japonaises et a entretenu des relations de coopération avec plus de 20 villes et provinces du Japon, selon le Comité municipal du Parti.

Le Japon gère plus de 190 projets d'une valeur d'environ 900 millions d’USD à Da Nang. Plus de 1 000 élèves de Da Nang apprennent le japonais dans les écoles.

Il y a trois lignes aériennes directes entre Da Nang et le Japon, et un total de 183 572 Japonais ont visité la ville l'année dernière. -VNA