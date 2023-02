Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Célèbre non seulement pour ses magnifiques paysages naturels et son patrimoine culturel diversifié, la ville côtière centrale de Da Nang propose une cuisine connue des touristes du monde entier pour son goût unique.

Convergent des spécialités locales et de celles des provinces voisines et de pays étrangers, Da Nang est considéré comme un représentant du riche patrimoine culinaire du Vietnam.

Certains de ses plats incontournables incluent banh xeo (crêpe vietnamienne), mi Quang (nouilles Quang), banh trang cuon thit heo (rouleaux avec viande de porc, légumes et papier de riz), goi ca Nam O (salade de poisson de Nam O), entre autres.

Selon le service municipal du Tourisme, cette ville du Centre recense actuellement plus de 4.000 établissements de restauration dont 200 préparant aussi bien des spécialités locales que des plats internationaux.

En plus de découvrir des plats locaux, les visiteurs peuvent goûter ceux des pays étrangers comme la République de Corée, la Chine, le Japon, la Thaïlande.

Ces dernières années, le Centre municipal de promotion du tourisme et l'Association de la culture culinaire de Da Nang ont onjointement organisé c des festivals et des concours gastronomiques, et ont fait la promotion de plats célèbres sur des plateformes Internet telles que YouTube et TikTok.

Marché nocturne de Son Tra. Photo:dulichkhampha24.com

Selon le directeur adjoint du service municipal du Tourisme Nguyen Xuan Binh, pour attirer plus de touristes, la ville a élaboré un plan de promotion de la gastronomie locale afin d'en faire un produit touristique unique au cours de la période 2023-2025, avec vision jusqu'en 2030.

Ce plan vise à diversifier et à former un gramme de produits touristiques spécialisé ainsi qu’à promouvoir la marque et l'image des destinations touristiques de la ville, a-t-il déclaré. -VNA