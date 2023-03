Dà Nang (VNA) - Un clip vidéo musical intitulé "Tuyêt voi Dà Nang" (Da Nang FanstastiCity) a été officiellement diffusé samedi 25 mars sur plusieurs plateformes médiatiques, visant à promouvoir les images de la ville balnéaire du Centre auprès des touristes nationaux et étrangers et à stimuler la demande de voyages.

L’auteur-compositeur Only C intèprète la chanson "Da Nang FanstastiCity". Photo : VNA

Coproduit par le Département municipal du tourisme et l’auteur-compositeur-interprète Only C, le clip vidéo présente une ville dynamique mais paisible avec des paysages naturels à couper le souffle et des attractions touristiques uniques telles que la rivière Hàn, le pont du Dragon, la plage de My Khê, la péninsule de Son Tra ainsi que des spécialités de la ville.La directrice du Centre de promotion du tourisme de Dà Nang, Nguyên Thi Hoài An, a partagé qu’au cours des dernières années, la ville a introduit plusieurs clips vidéo tels que "Dà Nang nho ban" (Dà Nang te manque), "Take you away" et "Chao Dà Nang" (Hello Da Nang), qui ont reçu un accueil chaleureux du public.Le clip vidéo musical "Da Nang FanstastiCity" sera une invitation de bienvenue aux touristes à venir explorer et profiter de la beauté de la ville habitable, a-t-elle déclaré.Le clip vidéo peut être visionné sur https://www.youtube.com/channel/UCTGGn0_rrV7peBl2a25GDcA, et sur d’autres plateformes numériques. – VNA