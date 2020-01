La plage Pham Van Dong de Da Nang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Battant les métropoles asiatiques comme Tokyo, Séoul et Bangkok, la plus grande ville du Centre du Vietnam est la destination de voyage la plus populaire en 2020, selon les données de Google.

Les amateurs de vacances du monde entier ont manifesté un intérêt croissant pour la côte de Da Nang, l'une des cinq plus grandes villes du Vietnam.

La liste des destinations tendances pour 2020 est basée sur les données de recherche d'hôtels, y compris la fréquence de recherche, la popularité, les prix, ainsi que les conditions de voyage.

Da Nang, qui abrite la belle plage de My Khe et voisine de la célèbre ville antique de Hoi An, est bien connu pour ses longues plages de sable, ses concours internationaux annuels de feux d'artifice en juin-juillet et son spectaculaire Golden Bridge.

L'année dernière, Da Nang a accueilli 3,5 millions de touristes étrangers, en hausse de 22,5% par rapport à 2018, selon le Service du tourisme local.

Sao Paolo au Brésil est arrivé deuxième, suivi de Séoul, Tokyo et Tel Aviv.-VNA