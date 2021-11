Une vue de Da Nang. Photo : VNA



Da Nang (VNA) - Selon le Service du Tourisme de Da Nang, les visiteurs internationaux arrivant à Da Nang de novembre - décembre 2021 à février 2022 viendront principalement de République de Corée et du Japon, outre des Vietnamiens résidant à l’étranger.



Da Nang effectue une réouverture pilote au tourisme international en trois phases. Dans la première phase (à partir de novembre 2021), la ville accueille les arrivées internationales dans le cadre de programmes de tourisme à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux internationaux, avec des destinations et établissements désignés.



Dans la 2e phase (à partir de janvier 2022), les touristes pourront participer à des programmes qui comprendront des destinations dans plusieurs localités. Dans la 3e phase, la ville se rouvrira totalement au tourisme international. Le début de la 3e phase sera défini en se basant sur la situation épidémique et sur l'évaluation des résultats des deux premières phases.-VNA