Dà Nang (VNA) - La ville de Dà Nang (Centre) poursuivra ses recherches et ses prévisions sur la situation politique mondiale et les nouvelles tendances de la transformation économique mondiale pour servir ses politiques de développement au cours des cinq prochaines années.

Le vice-président du Comité populaire municipal Hô Ky Minh prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA

Il s’agit d’une des grandes orientations annoncées lors d’une réunion sur la diplomatie économique de la ville organisée conjointement vendredi 12 mars par le Comité populaire municipal et le ministère des Affaires étrangères.Le vice-président du Comité populaire municipal, Hô Ky Minh, a déclaré que Dà Nang formulera des plans, des orientations et des tâches clés à long terme pour la diplomatie économique entre 2021 et 2025 afin de réaliser le plan de développement socio-économique de la ville d’ici 2030.Elle optimisera également le soutien des ministères et des agences sous l’autorité centrale, utilisera les ressources et avantages existants, et accordera plus d’attention à la diplomatie multilatérale pour intensifier l’intégration économique et les échanges, et le commerce international conformément à ses orientations de développement, à ses objectifs et à ses besoins, tout en utilisant efficacement les accords de libre-échange de nouvelle génération.La ville renouvelera également ses méthodes de diplomatie économique et travaillera à l’amélioration de l’efficacité des activités d’investissement, de commerce et de promotion du tourisme dans les nouvelles circonstances.Dà Nang s’efforcera d’améliorer la capacité d’intégration internationale des agences locales, des particuliers et des entreprises, et établira des liens avec des Vietnamiens résidant à l’étranger, des experts, des entreprises et des partenaires étrangers pour stimuler le développement socio-économique de la ville.La ville a attiré 530 projets d’investissements directs étrangers d’une valeur de plus de 1,04 milliard de dollars au cours des cinq dernières années, six projets d’aide publique au développement d’une valeur de 5,93 billions de dôngs (256,36 millions de dollars) et 351 programmes, projets et aides non gouvernementales, avec un financement total de 598 milliards de dôngs.Dà Nang a également établi des relations d’amitié et de coopération avec 45 localités dans 20 pays et territoires, et rejoint des réseaux internationaux tels que CityNet, Asia Pacific City Summit et ASEAN Smart City Network. – VNA