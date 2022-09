Système de tourisme virtuel VR360 "One touch to Da Nang". Capture d'écran

Da Nang (VNA) - Le matin du 15 septembre, le Centre de promotion du tourisme de la ville de Da Nang (Centre) et le Service municipal du tourisme ont organisé un programme de promotion du tourisme de Da Nang à travers l’espace virtuel et de lancement de la version améliorée de la technologie de réalité virtuelle Vr360 appelé "One touch to Da Nang".

Mis en service en novembre 2021, “One touch to Da Nang” est un système de tourisme virtuel pour les destinations à l’adresse https://vr360.Da Nangfantasticity.com. Juste avec un téléphone, un ordinateur ou un ipad, l'utilisateur peut accéder, observer et découvrir toute l'image des destinations à Da Nang, grâce à la technologie de navigation. Après un an de mise en œuvre, le projet a attiré plus de 18.000 utilisateurs.

Lancement de la version améliorée de la technologie de réalité virtuelle Vr360 appelé "One touch to Da Nang. Photo: danangfantasticity.com

Dans les temps à venir, le secteur du tourisme de la ville se concentrera sur la promotion des sites touristiques bien connus, et sur le lancement de l'espace virtuel appelé "Metaverse Da Nang" avec des fonctionnalités exceptionnelles telles que création d'un compte dans l'espace virtuel ; se connecter via un avatar 3D ; interaction vocale dans l'espace 360 ; organiser des événements et expositions de réalité virtuelle illimités dans l'espace VR Mall.

En outre, le secteur renforcera l'efficacité de la promotion du tourisme de Da Nang à travers la présence sur les chaînes de télévision, et l'attraction des touristes sur les plateformes numériques et par le biais de programmes de promotion. -VNA