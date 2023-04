Da Nang (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang au Centre Nguyen Van Quang a eu une séance de travail le 14 avril, à Da Nang, avec Bounchom Oubonpaserth, secrétaire du Comité du Parti, gouverneur de la province lao de Savannakhet.Nguyen Van Quang a estimé que Da Nang et Savannakhet étaient les deux localités entretenant une coopération étroite et de longue date. Il a souhaité que Savannakhet accélère la construction d’un centre d'enseignement de la langue vietnamienne sur son sol et envoie des étudiants pour faire les études dans les universités à Da Nang dans le cadre d’un programme de parrainage de la ville vietnamienne. Les deux localités doivent renforcer la coopération dans le commerce et le tourisme, selon les contenus conclus.Bounchom Oubonpaserth a remercié les dirigeants de la ville de Da Nang pour leur soutien et leur assistance à sa province dans le passé. Il a espéré que Da Nang créerait des conditions favorables pour que ses investisseurs injectent leurs fonds dans la province de Savannakhet dans les domaines de l'éducation, du tourisme, etc. La province de Savannakhet est toujours prête à accueillir, créer toutes les conditions et nouer des relations entre des localités pour la coopération mutuelle et le développement.Au fil des années, Da Nang a renforcé des relations de coopération et d'amitié avec les localités du Laos, aidant les provinces voisines à se développer dans de nombreux domaines comme la construction d'infrastructures, l'équipement médical, l'agriculture, l'urbanisme, la formation des ressources humaines de qualité...La ville a signé pour cette année 35 accords et protocoles d'accord avec 7 localités du Laos. Les programmes et projets de coopération et de soutien entre Da Nang et les provinces du Centre et du Sud du Laos ont atteint environ 120 milliards de dongs (5,04 millions de dollars). - VNA