Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Une délégation de la province thaïlandaise d'Ubon Ratchathani, dirigée par son gouverneur Supasit Kocharoenyos a eu le 1er mars une séance de travail avec les dirigeants de la ville vietnamienne de Da Nang (Centre).Lors de la réception, le président du Comité populaire municipal de Da Nang, Le Trung Chinh, a fait savoir que Da Nang était en train d’étudier la promotion de la coopération avec les localités thaïlandaises présentant des atouts et des similitudes en matière de culture, de société, d'économie et de tourisme.Selon le dirigeant de Da Nang, le corridor économique Est-Ouest reliant la Thaïlande à Da Nang est très pratique pour les entreprises d' Ubon Ratchathani souhaitant explorer le marché et connecter le développement économique entre les deux localités. Il a souligné que Da Nang s'engageait à créer toutes les conditions permettant aux entreprises et aux investisseurs thaïlandais de mettre en œuvre les activités de coopération commerciale les plus efficaces.De son côté, le gouverneur Supasit Kocharoenyos a informé que Da Nang était la localité la plus fréquentée par les habitants d'Ubon Ratchathani par rapport aux autres localités du Centre du Vietnam. En outre, de nombreux étudiants de la ville font des études à Ubon Ratchathani. C'est une ressource humaine pour favoriser la connexion économique, culturelle et touristique entre les deux localités. Le gouverneur a espéré que dans les temps à venir, les deux localités établiront des relations officielles pour le développement commun.En 2023, le chiffre d'affaires des exportations de Da Nang vers la Thaïlande a atteint 3 millions de dollars. Les investissements directs de la Thaïlande à Da Nang ont atteint près de 64 millions de dollars avec 15 projets valides, axés notamment sur le commerce, la vente au détail, la fabrication, l'habillement, le design, la construction et la technologie d’information. -VNA