Hanoï (VNA) - Le Fantastic Festival 2020 , un événement à grande échelle pour stimuler le développement touristique et la reprise après la pandémie de COVID-19, devrait être organisé en juin dans la ville de Dà Nang (Centre).Dans un document publié cette semaine par les autorités de Dà Nang concernant ce festival, le Comité populaire de la ville a chargé le Département du tourisme de se coordonner avec les agences concernées pour l'organisation de l'événement.Le Fantastic Dà Nang Festival vise à relancer les activités touristiques dans la période post pandémie de COVID-19. Il contribuera à présenter et promouvoir l’image de la ville en tant que destination attrayante avec ses valeurs culturelles, ses nouveaux produits touristiques et ses spécialités.L'événement soutiendra les entreprises dans la présentation de leurs produits et services, présentera de nouvelles destinations touristiques pour répondre aux demandes du marché.Ce festival a pour but d’offrir aux touristes l’image d’une ville côtière respectueuse de l'environnement.Le festival stimulera les investissements dans les infrastructures touristiques et les services de divertissement, et renforcera la coopération dans le tourisme entre les provinces et villes.À travers cet événement, Dà Nang espère attirer des fonds d'investissement pour le développement du tourisme.Ce festival devrait se tenir de juin à septembre sur les plages de My Khê, Pham Van Dông, Non Nuoc et Nguyên Tât Thành, et dans d’autres sites touristiques.Il sera divisé en deux parties. La principale, appelée "semaine de pointe", se déroulera du milieu à la fin juillet. L'autre, de juin à septembre.Au cours de la "semaine de pointe", cinq événements auront lieu : cérémonie d'ouverture du festival, festival de musique, performance de bikini flash mob sur la plage, programme d'installations d'art sur la plage ainsi que festival de la cuisine vietnamienne.En outre, des dizaines d'autres programmes de divertissement auront lieu sur la plage. -CVN/VNA