Da Nang (VNA) - Le festival "Marché de l'amour - Toom Sara Fest" - l'un des événements culturels au service des gens et des visiteurs pendant le Nouvel An lunaire de Tan Suu 2021 - sera organisé du 14 au 16 février par la ville de Da Nang au village culturel Co Tu Toom Sara, Phu Tuc, commune de Hoa Phu, district de Hoa Vang.

Fête culturelle Co Tu. Photo: NDEL



Sont prévues une série d'activités amusantes, de divertissement, de cuisine, de festivals de Co Tu, de musique... avec de nombreux nouveaux jeux.

Les visiteurs pourront participer à la cérémonie d’érection des arbres Neu et à la danse Tung tung da da de l'ethnie Co Tu, à la célébration du nouveau riz, à la cérémonie de mariage traditionnelle des Co Tu... et d'innombrables jeux passionnants.

Parallèlement, des soirées musicales plongeront les visiteurs dans une atmosphère romantique.

L'événement réunira de nombreux artistes et chanteurs célèbres, tels que Ho Quang Hieu, Nam Cuong, les groupes Microwave, Hub et On the Radio, Tay Giang, DJ Jenny, Ken hipper.

De nombreuses spécialités culinaires des Co Tu seront préparées pour les visiteurs.

Le festival "Marché de l'amour - Toom Sara Fest" est l'un des événements culturels et touristiques visant à présenter les valeurs culturelles uniques de l'ethnie Co Tu, contribuant à la préservation et à la promotion de celles-ci. -VNA/CPV