Le Vietnam et la Chine ont convenu lors de la 12e session du Comité de coopération économique et commerciale entre les deux pays, lundi 27 novembre à Hanoi, des orientations majeures pour développer les relations économiques et commerciales bilatérales plus stables, équilibrées, durables, et préparer les résultats pour la prochaine visite de leurs hauts dirigeants.