La séance de travail entre le président du Comité populaire de Da Nang Le Trung Chinh et le consul général de la République de Corée dans cette ville du Centre, Ahn Min Sik, le 9 mars. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Avec leurs similitudes culturelles, le Vietnam et la République de Corée doivent organiser des festivals annuels pour encourager l'échange culturel et promouvoir leur coopération dans le commerce, le tourisme, la santé et l'éducation, entre autres.

C’est ce qu’a proposé le président du Comité populaire de Da Nang, Le Trung Chinh, lors d'une séance de travail avec le consul général de la République de Corée dans cette ville du Centre, Ahn Min Sik, le 9 mars.

Lors de la réunion, Le Trung Chinh a remercié le Consulat général de la République de Corée, les entreprises sud-coréennes et les Sud-Coréens à Da Nang pour leur soutien à la lutte locale contre le COVID-19. Il a affirmé que les autorités de Da Nang s’efforçaient d’aider les entreprises à résoudre des difficultés, de relancer et développer l'économie locale.

Le Trung Chinh a exprimé son désir de continuer à bénéficier du soutien et des investissements sud-coréens dans les secteurs de l’innovation, des recherches sur l’agriculture de haute technologie et de l’emploi…

Ahn Min Sik, de son côté, a indiqué que près de 8.000 entreprises sud-coréennes étaient en activité au Vietnam, dont la majorité investit dans les régions du Nord et du Sud.

Le diplomate sud-coréen a déclaré espérer que les autorités de Da Nang continueraient à soutenir les entreprises de son pays. Il s'est également engagé à œuvrer pour une plus grande coopération bilatérale dans un proche avenir.

Les deux parties envisagent d'organiser cette année à Da Nang un forum d'affaires et un festival culturel Vietnam-République de Corée, a ajouté Ahn Min Sik.-VNA