Un groupe des touristes MICE venant à Dà Nang (Centre). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Afin de relancer son secteur touristique, la ville de Dà Nang (Centre) a décidé de lancer plusieurs politiques pour attirer davantage de voyageurs d’affaires.



Dà Nang a proposé de nombreuses politiques pour soutenir les fournisseurs de services du MICE (de l’acronyme anglais "meetings, incentives, conferences & exhibitions", qui peut se traduire en français par le tourisme de "réunions, congrès, conventions et expositions"), contribuant ainsi à la reprise du tourisme local en 2022, a déclaré Nguyên Xuân Binh, directeur adjoint du Service municipal du tourisme.



L'accent est mis sur la fourniture d'un soutien actif à ces voyageurs sur divers aspects, tels que l'accueil, les services de transport pour les événements, les lieux d'événements, les permis pour les opérations MICE, les guides touristiques… Objectif : créer les conditions les plus favorables possibles pour leur séjour à Dà Nang.



Selon ces politiques, les groupes du tourisme MICE composés de 700 personnes ou plus bénéficient d’une cérémonie d’accueil à l’aéroport et d’un véhicule de guidage de convois. Ils reçoivent également des cadeaux souvenir des autorités locales.



Ces politiques sont appliquées de février à fin décembre 2022.



Les agences de voyages souhaitant bénéficier de ces soutiens doivent s’inscrire sur le site web : danangfantasticity.com/mice.



Un haut lieu de gastronomie



Le magazine américain Travel & Leisure décrit Dà Nang comme un haut lieu de gastronomie et bien adapté aux voyages de groupe.



La correspondante Lindsay Cohn de Travel & Leisure a placé Dà Nang (Centre) dans la liste des 18 destinations les plus appropriées pour les voyages de groupe. Elle décrit la plus grande ville du Centre du Vietnam comme un "géant alimentaire avec une large gamme de délices qui satisferont toutes les papilles".



"Les restaurants du marché nocturne sont remplis de produits de mer frais et l’odeur séduisante de la soupe de nouilles au poisson embaume l’espace à l’extérieur des cafés", a ajouté Lindsay.



Outre ses spécialités culinaires, Lindsay a déclaré que Dà Nang possédait également de belles plages de sable. Elle conseille aux visiteurs d’aller à Ngu Hành Son et Bà Nà. En ce qui concerne l’hébergement, l’auteure a estimé que l’InterContinental Dà Nang Sun Peninsula Resort est un complexe de luxe adapté aux voyages de groupe.



Lindsay choisit les destinations selon différents critères : une vie nocturne attrayante, de nombreux grands restaurants avec suffisamment d’espace pour les groupes, d’activités touristiques diverses ou de longues plages propices aux bains de soleil.



Le tourisme MICE se développe rapidement au Vietnam. Les perspectives sont très prometteuses avec une demande croissante pour des expositions, des réunions et des événements privés.



Selon les experts en tourisme, le Vietnam est considéré comme une destination sûre et amicale pour organiser de grands événements. Les agences de voyages et le secteur de l’hôtellerie offrent des services et des activités de type MICE de qualité aux clients haut de gamme. "Mes premières observations montrent que le Vietnam émerge rapidement et dépassera les autres destinations traditionnelles du segment MICE", a déclaré Fraser Ross, directeur général du Pullman Danang Beach Resort.



Actuellement, outre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, Il existe bien d’autres lieux attrayants pour le tourisme MICE, notamment les provinces et villes dotées de bonnes infrastructures, de beaux paysages et d’air pur, comme Ha Long (Nord), Dà Nang, Nha Trang et Phan Thiêt (Centre), Vung Tàu et Phu Quôc (Sud).



Le Vietnam a déjà montré ses capacités d’organisation de grands événements tels que le 18e Sommet mondial des femmes en 2008 à Hanoï, le Forum du tourisme de l’ASEAN (ATF) en 2009 à Hanoï et 2019 à Ha Long (Nord), le Sommet de l’ASEAN en 2010 à Hanoï, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2017 à Dà Nang, et tout récemment le 2e Sommet États-Unis - République populaire démocratique de Corée (RPDC) fin février 2019 à Hanoï.-CVN/VNA