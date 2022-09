Logiciel de suivi de voiture sur smartphones. Photo: bagps.vn

Da Nang (VNA) - Une application pour gérer et surveiller les trajets en ambulance a été déployée dans la ville de Da Nang (Centre).

Selon le directeur adjoint du service de l'Information et de la Communication de Da Nang, Tran Ngoc Thach, cette application permet aux résidents et aux visiteurs de demander et de suivre le trajet en ambulance, l'heure d'arrivée estimée, ainsi qu'aux agences compétentes de surveiller et de gérer chaque itinéraire des ambulances.

Le service de l'Information et de la Communication continuera de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées telles que l'utilisation de la télémédecine embarquée au sein d'ambulances, les bases de données de patients pour aider les médecins à obtenir des informations sur les antécédents médicaux afin de fournir une assistance ciblée et rapide.

Après plus d'un mois de mise en œuvre pilote (du 5 août au 15 septembre), près de 2.500 ambulances ont été gérées via ce système. -VNA