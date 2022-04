Une plage dans la ville de Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le Comité populaire de l’arrondissement de Ngu Hanh Son (à Da Nang) inaugurera le 28 avril la rue touristique An Thuong en connexion avec des activités touristiques nocturnes à la plage My An et le programme de danse de la rue pour célébrer l'Année nationale du tourisme 2022, selon le vice-président du Comité populaire dudit arrondissement, Ta Tu Binh.

Ces activités visent à stimuler le tourisme dans le contexte d'une nouvelle normalité pour attirer les touristes à Da Nang et au Centre.

Le train à grande vitesse Trung Trac a accosté au quai de la rivière Han pour accueillir les premiers passagers à visiter l'île de Ly Son. Photo : VNA

De même, les établissements commerciaux lancent des activités de promotion et de marketing pour les touristes avec des réductions et des promotions intéressantes dans le cadre "Happy hours"...

Selon le vice-président du Comité populaire de l’arrondissement de Ngu Hanh Son, le développement de nouveaux produits et services touristiques dans la rue touristique An Thuong sera durable, créant un point fort attirant l'attention des touristes nationaux comme étrangers.

Le directeur adjoint du Service du Tourisme de la ville de Da Nang, Nguyen Xuan Binh, pour sa part, a souligné que la ville a lancé un programme de relance du tourisme avec la participation de plus de 200 agences de voyage avec de nombreux forfaits de produits attrayants et uniques à bas prix et une qualité de service professionnelle.

Actuellement, l’entrée à la zone touristique Ngu Hanh Son, au musée des Beaux-arts et au musée de la sculpture Cham à Da Nang est gratuite.

Lors des vacances à l’occasion de la fête de commémoration des rois fondateurs Hung dernière (le 10e jour du 3e mois lunaire), Da Nang a accueilli près de 78.000 visiteurs. Il s’agit d’un bon signe la reprise du tourisme, une économie clé de cette ville du Centre. -VNA