La conférence-bilan du projet de planification rapide à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Le programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et l’Institut pour le développement socio-économique de Da Nang ont organisé le 18 juillet une conférence-bilan du projet « Planification rapide - Gestion durable des infrastructures, de l'environnement et des ressources pour des métropoles très dynamiques » qui a été mis en œuvre entre 2014 et 2019 à Da Nang.

Financé par le ministère fédéral allemand de l'Education et de la Recherche (BMBF), ce projet visait à développer et évaluer l’efficacité des méthodes de planification intersectorielle, se concentrant sur les infrastructures d’approvisionnement en énergie, en eau, en produits agricoles et alimentaires ainsi que sur les infrastructures de traitement des eaux usées et des déchets solides.

Lancé à Da Nang en 2014, le projet a organisé avec succès des séminaires et formations en planification urbaine en faveurs des cadres locaux, achevé des recherches sur l’établissement du schéma des parties prenantes dans la planification urbaine intersectorielle, d’un ensemble d'outils de simulateur de planification rapide intersectorielle ainsi que des enquêtes et évaluations des modes municipales de consommation d'énergie et modèles de développement socioéconomique de la ville.

Da Nang profite des expériences tirées dans le processus de mise en œuvre du projet de l’ONU-Habitat pour devenir une ville dynamique, respectueuse de l’environnement et de développement durable, a déclaré Pham Phu Thai, directeur de l’Institut pour le développement socio-économique de Da Nang. -VNA