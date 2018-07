Hanoi (VNA) – Les experts ont partagé leurs expériences en matière de construction de parcs de haute technologie au Vietnam et dans d’autres pays, le 23 juillet lors d’un colloque sur l’orientation du développement du parc de haute technologie de Dà Nang dans la ville éponyme du Centre.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors du colloque à Dà Nang, le 23 juillet. Photo : VNA

Au menu figuraient les expériences et idées pour renforcer la capacité d’innovation et de promotion des start-up dans les parcs de haute technologie, le rôle de la recherche et du développement dans la croissance et le rôle de l’innovation dans la réforme des modèles de croissance, et des plans pour améliorer l’innovation et les start-up dans le parc de haute technologie de Dà Nang.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré qu’à une époque où la science et la technologie se développaient rapidement, d’autres réformes devaient être entreprises pour tirer parti de cette tendance mondiale.



Les défis s’accompagnent toujours des opportunités, a-t-il indiqué. Il est nécessaire de profiter des opportunités en développant des secteurs des technologies de l’information et basés sur les technologies de l’information, ainsi que des ressources humaines de haute qualité.



Le gouvernement espère que la ville travaillera en étroite collaboration avec les ministères et organismes concernés pour proposer prochainement des modèles concrets et des recommandations pour le parc de haute technologie de Dà Nang afin que des orientations plus précises puissent être émises, a-t-il ajouté.



À la fin du XXe siècle, Dà Nang a construit le parc industriel de Hoa Khanh pour attirer les investissements et stimuler le développement économique. Malgré certains résultats positifs, ce parc n’a pas encore répondu aux attentes de la ville.



Pour canaliser une vague d’innovation technologique plus forte, la ville a décidé de construire son propre parc de haute technogie, le troisième du genre au Vietnam, après ceux de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville.



Le président du Comité populaire municipal Huynh Duc Tho a déclaré que Dà Nang considère l’investissement dans le parc de haute technologie comme un facteur clé et une partie de l’élan de son économie.



De nouveaux modèles et politiques visant à améliorer l’innovation et le soutien aux start-up du parc sont en cours de discussion, lesquels seront présentés au chef du gouvernement au cours du troisième trimestre de 2018.



Créé en 2010, le parc de haute technologie de Dà Nang couvre près de 1.130 ha dans les communes de Hoa Lien et Hoa Ninh du district de Hoa Vang. Il vise à créer un environnement optimal en termes d’infrastructure technique et de politiques pour les organisations, entreprises et particuliers vietnamiens et étrangers pour rechercher, développer et appliquer des technologies de pointe, former des ressources humaines et produire et fournir des services de haute technologie. -VNA