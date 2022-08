Dà Nang (VNA) - Plus de 120 créateurs de contenu Tiktok ont participé samedi 20 août à un débat sur la façon de tourner des vidéos faisant la promotion des destinations touristiques à Dà Nang, lors d’un événement organisé par le Centre municipal de promotion du tourisme et deux entreprises de médias.

La nature a offert à Dà Nang de belles plages comme Nam Ô, Xuân Thiêu, Thanh Binh, Tiên Sa, Son Trà, My Khê, Bac My An, Non Nuoc... Photo : VNA