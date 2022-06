Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, a reçu le 24 juin l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio.



L’ambassadeur japonais a affirmé que la plus grande ville du Centre du Vietnam était une destination attrayante pour nombre d’investisseurs. A ce jour, de nombreuses entreprises japonaises ont investi avec succès dans la ville de Da Nang, a-t-il indiqué.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti a déclaré que Da Nang continuait de perfectionner ses mécanismes, de construire des infrastructures de transport pour attirer des investissements des entreprises japonaises et internationales. Selon lui, actuellement, Da Nang souhaite accélérer la reprise de 7 liaisons aériennes avec le Japon, contribuant à attirer des touristes japonais après l'épidémie de COVID-19.



Le Japon est le premier pays en termes de nombre de projets d’investissement et d'entreprises investissant dans la ville de Da Nang, avec un capital total de 932 millions de dollars.-VNA