Forum de promotion de l’investissement dans les technologies de l'information et de la communication, le 30 novembre. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Plus de 200 entreprises vietnamiennes et sud-coréennes ont noué des contacts lors du Forum de promotion de l’investissement dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), organisé en ligne le 30 novembre par le Comité populaire de Da Nang (Centre).

Le forum visait à présenter à des entreprises sud-coréennes les potentiels, politiques d’attraction d’investissements de Da Nang, ainsi qu’à attirer plus de capitaux dans les secteurs des TIC, des médias et de la haute technologie, notamment dans la période post-pandémie.

Selon le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Phan Tam, la République de Corée est actuellement le plus grand investisseur étranger au Vietnam avec plus de 71,5 milliards de dollars versés dans plus de 9.000 projets en vigueur, dont près de 500 spécialisés dans les TIC. Selon les calculs cumulatifs jusqu’à novembre 2021, la République de Corée est aussi l’un des cinq premiers investisseurs étrangers à Da Nang avec 233 projets cumulant 378,14 millions de dollars.

Le gouvernement vietnamien est en train de perfectionner ses mécanismes et politiques pour créer une percée dans le développement des technologies de l’information dans les pôles économiques, notamment à Da Nang qui est considérée comme la « Silicone Valley d’Asie du Sud-Est », a-t-il souligné.

Le consul général de République de Corée à Da Nang, Ahn Min Sik, a suggéré à des groupes sud-coréens et à Da Nang de promouvoir leur coopération dans les TIC et d’autres secteurs, contribuant au développement durable des deux pays.

Da Nang souhaite accueillir de plus en plus d'investisseurs sud-coréens, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Phuoc Son, avant de s’engager à leur accorder des conditions optimales.

La ville a fixé l’objectif de porter à 2,34 milliards de dollars le chiffre d’affaires du secteur des TIC et à 15% ses contributions au PIB municipal d’ici 2030. -VNA