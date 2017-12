Hanoi, 27 décembre (VNA) - Le programme artistique intitulé "Le charme du Vietnam" a eu lieu à 20h le 24 décembre sur la place Lâm Viên, dans la ville de Da Lat, province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre).

La défilé de mode "Ao dai". Photo: QDND

Organisé pour la première fois à Da Lat, par le Groupe de communication Thanh niên, ce programme artistique original entre dans le cadre de la fête des fleurs de Da Lat 2017.Placé sous le thème "Un joyeux jour d’hiver", cet évènement musical et artistique a eu lieu dans une atmosphère romantique et chaleureuse avec la participation d’artistes connus comme Huong Lan, Tuân Ngoc, Khanh Ha, Quang Dung, Elvis Phuong, Hô Ngoc Ha, et de deux présentateurs : l’artiste comique Vân Son et la dauphine Hoang Oanh.En plus de belles chansons sur Da Lat et sur Noël, les spectateurs ont eu l’occasion de profiter d'un défilé de mode avec une collection intitulée "Mode d’hiver" de la styliste Quynh Paris, avec la participation de Miss du Vietnam et de mannequins connus. - CPV/VNA