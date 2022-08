Photo : VNA

Lam Dong (VNA) -Le Comité populaire de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) a donné le feu vert à la ville de Da Lat pour préparer un dossier d’intégrer au Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique.

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO a vu le jour en 2004 et se compose désormais de 246 villes. Les villes membres sont issues de tous les continents et de toutes les régions et s’inscrivent dans des contextes socio-économiques et démographiques divers. Toutes poursuivent la même mission : placer la créativité et l’économie créative au cœur de leurs plans de développement urbain en faveur de villes sûres, résilientes, ouvertes à tous et durables, en cohérence avec le Programme des Nations unies de développement durable à l’horizon 2030. En 2019, la capitale Hanoï est devenue membre du réseau dans le domaine du design.

Selon Ton Thien San, président du Comité populaire de la ville de Da Lat, pour devenir les membres du réseau, la ville a évalué le potentiel et les atouts de sept secteurs que sont l'artisanat, l'art populaire, l'art médiatique, le cinéma, le design, la gastronomie, la culture et la musique. Enfin, la musique a été choisie comme domaine à fort potentiel, constituant un moteur fort du développement socio-économique durable de la ville.

La date de présentation du dossier est avril 2023, dans le cadre des activités marquant le 130e anniversaire de la fondation de la ville de Da Lat (1893-2023).

Située sur le plateau de Lam Vien à une altitude de 1.500 m au-dessus du niveau de la mer, la ville de Da Lat, une attraction touristique populaire, s'étend sur 394 km2 et compte près de 232.000 habitants issus de nombreuses ethnies. Ce lieu abrite l’espace de la culture des "gongs" qui a été inscrit en 2005 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. -VNA