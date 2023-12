Il a réitéré l'importance de faire de Da Lat une plaque tournante de partie méridionale des Hauts Plateaux du Centre, ce qui en ferait un centre de développement essentiel de la région et du pays.La ville doit s'engager à exploiter efficacement son rôle en tant que membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, augmentant ainsi considérablement les solides contributions de l'industrie culturelle à l'économie locale, a souligné M. Khai.Lors de la cérémonie, un représentant de l'UNESCO au Vietnam a remis aux dirigeants de la ville une lettre reconnaissant l'adhésion officielle de Da Lat au Réseau des villes créatives de l'UNESCO.L'événement a été marqué par un spectacle épique raconté à travers la musique, la danse et les performances artistiques, avec les échos résonnants des gongs racontant les 130 ans de développement de Da Lat.L'origine de Da Lat, autrefois une terre vierge habitée par l'ethnie K'Ho Lach, remonte au moment où l'explorateur et médecin Alexandre Yersin la découvrit et proposa au gouverneur général de l'Indochine de faire du plateau de Lang Biang un centre de villégiature de l'Indochine.Durant ces 130 ans, connaissant des hauts et des bas, Da Lat est devenue une ville touristique renommée, souvent décrite comme la "ville dans la forêt, forêt dans la ville" et la "ville des festivals de fleurs du Vietnam".La ville a été récompensée à deux reprises comme "Ville du tourisme propre de l'ASEAN" et constitue l'une des destinations les plus romantiques d'Asie. Au-delà de son attrait touristique, Da Lat se trouve également à l’avant-garde de la production agricole de haute technologie du pays. - VNA