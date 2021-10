Hanoi (VNA) - Selon une récente enquête de Cisco, 59% des petites et moyennes entreprises (PME) au Vietnam ont été l’année dernière la cible de cyberattaques, dont 86% ont perdu des informations sur leurs clients.

Les cyberattaques contre les PME seraient encore très compliquées ces prochains mois, avec une augmentation tant en nombre qu’en méthodes d'action. Photo : KTDT/CVN



Les PME vietnamiennes sont de plus en plus préoccupées par le risque de cyberattaques : 71% d’entre elles sont inquiètes quant à la cybersécurité par rapport à l’an passé, et 67% se sentent menacées par les risques de cyberattaques.Face à ces inquiétudes, les entreprises prennent des mesures stratégiques comme mener des campagnes de simulation des cyberattaques pour améliorer leur résilience."La cybersécurité pour les PME : les entreprises de l’Asie-Pacifique se préparent à la défense numérique" est une enquête indépendante avec une méthode de recherche en double aveugle (double blinded survey) auprès de plus de 3.700 chefs d’entreprise et responsables de la cybersécurité dans 14 pays de la région Asie-Pacifique, dont 152 au Vietnam.L’enquête souligne les innombrables façons dont les cyberattaquants tentent de contrôler les systèmes informatiques. Les logiciels malveillants et codes malicieux touchent 89% des PME au Vietnam. Vient ensuite le phishing, avec 69% des entreprises subissant cette forme de cyberattaque.Environ 39% des PME vietnamiennes ont souligné l’insuffisance des solutions de cybersécurité pour détecter ou prévenir l’attaque qui est la principale cause de ces incidents. Quelque 32% d’entre elles ont pensé que le manque de solutions de cybersécurité est la principale raison.Ces cyberattaques ont un impact négatif sur leurs chiffres d’affaires. Environ 30% des PME vietnamiennes ont déclaré avoir perdu plus de 500.000 USD, dont 4% plus d’un million d’USD.Luong Thi Lê Thuy, directrice générale de Cisco Vietnam, a déclaré : "Les PME vietnamiennes ont accéléré le rythme de numérisation ces 18 derniers mois afin de fonctionner malgré la crise sanitaire. Mais, plus les entreprises deviennent numériques , plus elles deviennent des cibles de plus en plus attrayantes pour les pirates informatiques".Outre les données clients, les PME vietnamiennes ont également perdu des données d’employés (67%), des courriels internes (61%), des informations financières (58%), des renseignements sur la propriété intellectuelle (56%) et des informations commerciales sensibles ou confidentielles (51%).De plus, 61% admettent qu’un incident réseau a eu un impact négatif sur leur réputation.Investissements pour la cybersécuritéDepuis le début de la pandémie de coronavirus, 87% des PME vietnamiennes ont augmenté leurs investissements dans la cybersécurité. Ces derniers sont répartis dans les domaines tels que les solutions de cybersécurité, les ressources humaines, la formation et les assurances.Le rapport met en évidence cinq recommandations pour les organisations ou entreprises : discuter régulièrement avec les hauts dirigeants et actionnaires de l’entreprise, trouver des solutions de sécurité de réseau simples ayant la capacité d’intégrer de nouvelles fonctions, mener des simulations de cyberattaques pour améliorer la cyber-résilience, former correctement les employés, et travailler avec de bons partenaires technologiques. – CVN/VNA