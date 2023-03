Kuala Lumpur (VNA) - Le Vietnam, neuf autres pays membres et observateurs de l'Organisation de la francophonie internationale (OIF), ont organisé des activités pour présenter leur gastronomie et leur culture lors du Mois de la Francophonie en Malaisie qui s’est ouvert le 10 mars à Kuala Lumpur.

L'événement annuel tenu dans un complexe commercial à Kuala Lumpur a vu la participation de la Belgique, de la France, de la Guinée, du Laos, de Maurice, du Maroc, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Ukraine et du Vietnam.

Sur son stand, le Vietnam a présenté de nombreux plats traditionnels réputés tels que nem frit, rouleaux de printemps, banh cuon (rouleaux de riz cuits à la vapeur)… et certains produits agricoles dont noix de cajou, vermicelles de riz séchées.Les numéros de danse de jeunes vietnamiens ont impressionné le public grâce à des rythmes uniques et à des costumes accrocheurs.Au Vietnam, de nombreuses activités en l’honneur de la Journée internationale de la Francophonie 2023 ont été organisées à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Hue et Can Tho. -VNA