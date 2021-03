Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) reçoit le secrétaire général du PPRL et Premier ministre Thongloun Sisoulith en décembre 2020. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 66e anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) (22 mars 1955), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations à celui du PPRL.



Dans le message, le PCV et le peuple vietnamiens se sont réjouis des grandes réalisations d'importance historique que le PPRL et le peuple lao ont récoltées dans la lutte pour la libération nationale d'hier et le processus de renouveau, de défense et de construction du pays d'aujourd'hui. Ils se sont déclarés convaincu que sous la direction du PPRL, le pays et le peuple lao continueraient d'obtenir de grandes réalisations dans le processus de renouveau et qu'ils réaliseraient avec succès les objectifs de la Résolution du 11e Congrès national du Parti pour édifier avec succès le Laos de paix, d'indépendance, de démocratie, d'unification et de prospérité, selon l'objectif du socialisme.

En outre, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos édifiées et nourries par les présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et soutenues par des générations de dirigeants, révolutionnaires et peuples des deux pays, ne cessent de se développer de manière approfondie, pratique et efficace en tous domaines, apportant une contribution importante au renouveau, à l'édification et à la protection de la Patrie de chaque pays.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se souviennent toujours du soutien et des aides précieuses accordés par ceux laotiens au Vietnam lors de ces derniers temps et feront tout leur possible, de concert avec la partie laotienne pour préserver, protéger et resserrer les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos, ainsi que pour apporter l'intérêt au peuple de chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

A cette occasion, le secrétaire général du PCV et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé une corbeille de fleurs de félicitations au secrétaire général du PPRL et Premier ministre Thongloun Sisoulith.

En outre, la Commission des relations extérieures du PCV a envoyé un message de félicitations à celle du PPRL. -VNA