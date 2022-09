Photo d'illustration: congluan

Hanoi (VNA) - Grâce aux accords de libre-échange (ALE), l'industrie vietnamienne du cuir, de la chaussure et des sacs à main a atteint plus de 15 milliards de dollars de valeur d'exportation au cours des 8 premiers mois.Ainsi, l'objectif de 22 milliards de dollars pour toute l’année s'avère réalisable.Le Vietnam est actuellement le 2e exportateur mondial de chaussures. Selon les prévisions, les exportations vers des marchés où le Vietnam a conclu des accords de libre-échange comme l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l’accord de partenariat trans-pacifique global et progressiste (CPTPP), l’accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA)... devraient connaître une croissance de 10 à 20%.C'est sur cette base que le secteur national se fixe un objectif de croissance de plus de 15% cette année."Pour cette année, nous visons une valeur d'exportation de 22-23 milliards de dollars. En 2023, 25 milliards de dollars sont attendus", a déclaré M. Nguyen Duc Thuan, président de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et du sac à main."Sur le marché de l’UE, les produits du secteur vietnamien du cuir et de la chaussure bénéficient de taux d'imposition inférieurs de 3,5 à 4,2% par rapport aux autres concurrents. Par conséquent, respecter le principe d'origine, assurer la qualité des produits sont une responsabilité qui incombe à chaque entreprise", a déclaré le député Bernd Lange, président de la Commission du commerce international du Parlement européen.Le grand bénéfice de la réduction ou de l'élimination des barrières tarifaires a aidé les produits vietnamiens en cuir et chaussures à représenter dans l'UE plus de 80% des parts de marché. Sur cette base, cette industrie vietnamienne vise un chiffre d’affaires à l'exportation vers l'UE de 35 milliards de dollars d'ici 2025.- CPV/VNA