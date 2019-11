L’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 74), Cuba envisage de présenter les 6 et 7 novembre prochains un projet de résolution demandant aux États-Unis de lever leur blocus économique contre ce pays.

À cette occasion, l’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera, a accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur l’impact de l'embargo des États-Unis ainsi que sur le soutien accordé par le Vietnam au peuple cubain.

Au sujet du récent resserrement de l'embargo économique, commercial et financier des États-Unis à l’encontre de Cuba, Mme Lianys Torres Rivera a affirmé que les politiques américaines sévères entravaient le développement économique de Cuba, notamment la mise en œuvre de son plan socio-économique de 2019 et ses objectifs de développement durable.

En seulement un an à compter d’avril 2018, l’économie cubaine a subi plus de quatre milliards de dollars de pertes en raison de la politique d’embargo américaine, a-t-elle souligné.

La diplomate cubaine a déclaré s’opposer à la récente décision des États-Unis d’imposer pleinement l’article III de la loi Helms-Burton, qui autorise les citoyens américains à engager des poursuites contre des sociétés étrangères ou des particuliers liés à la confiscation de leurs avoirs par le gouvernement cubain. Cuba est maintenant confrontée à une pénurie de carburants en raison de l'intensification de l'embargo américain, a-t-elle ajouté.

S'agissant des relations de solidarité et d'amitié entre Cuba et le Vietnam, l'ambassadrice cubaine a affirmé que le Vietnam se tenait toujours aux côtés de Cuba dans la lutte contre le blocus et l'embargo, soulignant que l'aide sincère et concrète apportée par le Vietnam au peuple cubain était extrêmement importante, surtout en cette période difficile.

Elle a apprécié le fait que lors de la session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies du 28 septembre dernier, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, avait appelé à la levée immédiate de l'embargo unilatéral et contraire au droit international contre Cuba.

Mme Lianys Torres Rivera a également rappelé la visite à Cuba en juillet de la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh qui avait affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens continueraient à soutenir les Cubains et à exiger la fin du blocus et de l'embargo.

L'ambassadrice cubaine s’est déclarée convaincue que le Vietnam voterait en faveur du projet de résolution sur la nécessité de lever l’embargo économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba.

Elle a ajouté que de nombreux pays, particuliers, universitaires et organisations internationales avaient manifesté leur opposition au renforcement de l'embargo économique contre Cuba.

Elle s’est également déclarée convaincue que Cuba continuerait à bénéficier du soutien de pays membres de l'ONU dans sa lutte contre le blocus et l’embargo.

Ces six dernières décennies, la politique de blocus et d'embargo unilatéral économique, commercial et financier imposée par les États-Unis a entraîné des pertes totales de près de 139 milliards de dollars pour l'économie cubaine. -VNA