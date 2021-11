Le Vietnam doit investir plus s’il veut atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement décennale visant à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030.

Binh Dinh (Centre) a attiré plus de 72,5 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) et plus de 71.000 milliards de dôngs (3,1 milliards de dollars) d’investissements nationaux.