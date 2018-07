Nguyen Duc Loi, directeur général de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), chef de la délégation du Parti communiste du Vietnam, lors de la 24e réunion annuelle du Forum de Sao Paulo. Photo : VNA



La Havane (VNA) – Lors de la séance plénière spéciale tenue le 17 juillet dans le cadre de la 24e réunion annuelle du Forum de Sao Paulo à La Havane, Nguyen Duc Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et directeur général de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), également chef de la délégation vietnamienne, a prononcé un discours sur la pensée du leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, et ses sentiments pour le Vietnam.



Nguyen Duc Loi a souligné que Fidel Castro était un grand dirigeant du mouvement ouvrier et communiste international, qui était devenu un symbole de l’héroïsme révolutionnaire et des aspirations à la liberté et au bonheur, avec la pensée de libération nationale, de lutte contre l’exploitation et l’oppression humaine.



L'internationalisme humanitaire, créé et dirigé par Fidel, a soutenu en matière matérielle et idéologique de nombreux révolutions et mouvements de libération nationale dans le monde, dont la lutte du peuple vietnamien contre l’armée américaine, a déclaré Nguyen Duc Loi.



Cuba et Fidel, depuis longtemps, sont devenus des mots sacrés dans le cœur de chaque Vietnamien, a-t-il affirmé, avant de rappeler les aides précieuses et sincères que les Cubains avaient accordées aux Vietnamiens, malgré leurs propres difficultés causées par l’embargo américain, toujours dans l’esprit de la déclaration inoubliable de Fidel Castro : « Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang ».



Nguyen Duc Loi a également rappelé la visite historique de Fidel Castro dans la province libérée de Quang Tri en septembre 1973, lors de laquelle, après avoir brandi le drapeau du Front national de libération du Sud Vietnam sur un bunker, il avait dit de planter ce drapeau glorieux au milieu de Saïgon, mission achevée deux ans plus tard.



A cette occasion, le chef de la délégation vietnamienne a félicité la gauche du Mexique pour la victoire du candidat Andrés Manuel Lopez Obrador aux élections présidentielles. Il a également réaffirmé son soutien pour l’œuvre révolutionnaire et le progrès social dans plusieurs pays d’Amérique latine.



Il s’est enfin déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste, Cuba mettra à jour avec succès son modèle socio-économique, remplissant les objectifs de développement pour 2030.



La 24e réunion annuelle du Forum de Sao Paulo s’est clôturée le 17 juillet après trois jours de travail. Le plus grand forum politique annuel d’Amérique latine et des Caraïbes a réuni 625 délégués de 51 pays et de 168 organisations. Quarante-cinq résolutions et déclarations sur différentes questions politiques et sociales de la région ont été adoptées. -VNA