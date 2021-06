Le général To Lam, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Cuba est l'un des premiers pays du monde à effectuer la campagne de vaccination contre le COVID-19 avec les vaccins développés et produits par eux-même. C'est une réalisation respectable et admirable pour la communauté internationale en général et le Vietnam en particulier.

C'est ce qu'a déclaré le général To Lam, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique lors d'un entretien en ligne le 23 juin avec Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministre de l'Intérieur de Cuba.

Pour sa part, le ministre Lázaro Alberto Álvarez Casas a apprécié les résultats de coopération entre le ministère cubain de l'Intérieur et celui vietnamien de la Sécurité publique ces derniers temps.

Cuba prenait en haute considération et souhaitait maintenir et développer les relations de solidarité, l'amitié traditionnelle spéciale entre les deux pays, a-t-il souligné.

Par ailleurs, la partie cubaine était prêt à intensifier les relations avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique en tous domaines, notamment dans la protection de la sécurité nationale, la garantie de l'ordre et de la sécurité sociale, pour l'intérêt du peuple des deux pays, ainsi que pour la paix, la stabilité dans la région comme le monde.

A cette occasion, les deux ministres ont discuté des questions d'intérêt commun et ont convenu d'approfondir les relations de coopération entre les deux ministères dans les temps à venir.



Autorisé par le président de Cuba, le ministère cubain de l'Intérieur a remis l'Ordre de 2e classe "6 juin" à Bui van Nam, ancien vice-ministre de la Sécurité publique du Vietnam.



En outre, le ministre To Lam a offert 100 tonnes de riz au ministère cubain de l'Intérieur. -VNA