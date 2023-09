Lors de la cérémonie. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, a présidé le 12 septembre une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de la première visite de Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri (septembre 1973).

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, a déclaré que la visite du président Fidel Castro au Vietnam en 1973 constituait une étape importante dans les relations bilatérales. Le président Fidel Castro fut le seul dirigeant étranger à visiter la zone nouvellement libérée et à brandir le drapeau du Front national pour la libération du Sud du Vietnam à Quang Tri.



Il a souligné que la visite et le geste du leader cubain Fidel Castro ont contribué à encourager les forces révolutionnaires et à promouvoir le mouvement de solidarité avec le Vietnam dans le monde entier.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung. Photo: VNA



De son côté, Roberto Morales Ojeda, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba, a souligné l'importance de la visite de Fidel Castro au Vietnam il y a 50 ans.

La visite du président Fidel Castro avait non seulement contribué à construire la relation fraternelle et solidaire traditionnelle entre les deux pays, mais avait également mis en évidence la détermination des deux peuples à construire le socialisme d'une manière adaptée aux caractéristiques de chaque pays, a-t-il souligné.

Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial asiatique de Cuba et le plus grand investisseur asiatique à Cuba. Les relations économiques et commerciales ont contribué à renforcer leurs relations traditionnelles.-VNA