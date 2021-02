Photo d'illustration



Kuala Lumpur (VNA) - Le 15 février, le journal malaisien New Straits Times a rapporté que le Vietnam était le seul à avoir enregistré une croissance des exportations en 2020 parmi les six pays de l'ASEAN répertoriés.



Parmi le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie, seul le Vietnam avait enregistré une croissance des exportations au cours de l'année écoulée, avec une augmentation de 7% pour porter le chiffre d’affaires à l’export à 286,66 milliards de dollars.



Le journal a cité l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), indiquant que les exportations des six pays susmentionnés avaient diminué de 2,2% par rapport à 2019, avec une valeur totale de 1.350 milliards de dollars. Le volume des exportations des Philippines avait diminué de 10,1%, celui de la Thaïlande de 6%, de Singapour de 4,1%, de la Malaisie de 2,6% et un même niveau pour celui de l’Indonésie.



Singapour représentait 27,4% du commerce total des six pays, suivi du Vietnam (21,3%), de la Thaïlande (17,1%), de la Malaisie (16,5%), de l'Indonésie (11,9%) et des Philippines (5,8%).



Selon des informations de JETRO, bien que les exportations vietnamiennes vers le Japon aient diminué de 5,2%, celles vers le marché américain et chinois avaient progressé de 25,7% et de 18%, respectivement. -VNA