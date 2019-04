Photo d'illustration : Dauthau

Hanoï (VNA) – Parmi les produits exportés en Thaïlande en mars, les produits minéraux ont enregistré une augmentation soudaine tant en volume ( 1.775%) qu’en valeur ( 400%), pour atteindre 300 tonnes et 234.000 dollars.



La Thaïlande est le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). En mars, les exportations vietnamiennes en Thaïlande ont atteint 492 millions de dollars, soit une hausse mensuelle de 76,4%. Au premier trimestre, elles se sont chiffrées à 1,39 milliard, soit une progression de 5,9% en un an.



En mars, la Thaïlande a augmenté ses importations de nombreux produits vietnamiens tels que café (1,7 tonne, 507% et 3,4 millions de dollars, 246%), noix de cajou (779 tonnes, 75,5% et 5,8 millions, 73,3%), poivre (520 tonnes, 44,4% et 1,7 million, 48,2%).



Les téléphones et composants ont occupé la première place parmi les produits exportés en Thaïlande au premier trimestre avec 375,4 millions de dollars ( 3,4%). Le pétrole brut est venu ensuite avec 160,7 millions de dollars ( 62,2%).



Les matières plastiques ont continué d’augmenter de manière significative, de 76,5% en volume et de 57,9% en valeur, pour atteindre 9.745 tonnes et 14,9 millions de dollars.-CPV/VNA