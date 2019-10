Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Malgré le ralentissement de l'économie mondiale, de nombreux économistes ont déclaré que le Vietnam connaîtrait cette année la croissance la plus élevée parmi les pays de l'ASEAN.



Selon Bloomberg, les économistes ont mis à jour les prévisions de croissance pour le Vietnam après que les nouvelles données aient montré que son économie avait bondi de plus de 7% au troisième trimestre.



Citigroup Inc. a révisé ses prévisions du PIB du Vietnam cette année, les faisant passer de 6,7% précédemment à 6,9%, créant la base pour une autre solide performance au quatrième trimestre. Les analystes de Maybank Kim Eng Research Ltd. ont également revu à la hausse leurs prévisions à 7% cette année, contre 6,8% auparavant.



United Overseas Bank Ltd. a changé ses prévisions de 6,7% à 6,8% cette année tandis que Capital Economics Ltd. a maintenu ses prévisions de 7%.



La croissance solide des exportations et de la fabrication a aidé le pays à enregistrer une croissance de 7,31% au troisième trimestre en dépit du ralentissement de l’économie régionale provoqué par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, entre le Japon et la République de Corée et par le ralentissement de la demande mondiale.



L’expansion est la plus rapide depuis le début de l’année dernière et reflète l’augmentation des investissements étrangers au Vietnam.



L'augmentation des investissements directs étrangers et la "haute demande intérieure illustrée par la forte croissance récente des ventes au détail" maintiendront leur vitesse en fin d'année et au début 2020, ont indiqué Linda Liu et Chua Hak Bin, économistes de Maybank.



De nombreuses institutions financières internationales ont donné des prévisions très positives sur les perspectives de l’économie vietnamienne. La banque HSBC prévoit que l’inflation du Vietnam serait contrôlée à moins de 2,7% cette année, tandis que la croissance du PIB serait de 6,7% pour l’ensemble de l’année.



Edward Lee, économiste en chef pour l'ASEAN et l'Asie du Sud de Standard Chartered Vietnam, s’est déclaré convaincu que le Vietnam enregistrerait la croissance la plus élevée de l'ASEAN cette année avec un taux de 6,9%, et que cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2021.



La semaine dernière, l'Office général des statistiques du Vietnam a publié des chiffres très positifs selon lesquels la croissance au cours des neuf premier mois était estimée à 6,98%, le niveau le plus élevé des trois premiers trimestres de ces neuf dernières années. -VNA