Cérémonie de lancement du programme "Croissance du tourisme international et reprise complète du tourisme au Vietnam". Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme de promotion du tourisme intitulé "Croissance du tourisme international et reprise complète du tourisme au Vietnam" a été lancé lors d'une cérémonie organisée le 8 août à Ho Chi Minh-Ville.

Ce programme est organisé par l'Association du tourisme du Vietnam, l'Association du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) en collaboration avec des partenaires.

Le programme de deux jours vise à favoriser les échanges et la coopération entre les fournisseurs de services, les sites touristiques et les agences de voyage. Il devra également aider les participants à exploiter efficacement leurs avantages concurrentiels et à améliorer les capacités du tourisme vietnamien.

Lors du séminaire "Rencontrer des localités et des entreprises pour redresser et développer le tourisme". Photo: VNA

Dans le cadre du programme, un séminaire intitulé "Rencontrer des localités et des entreprises pour redresser et développer le tourisme" a eu lieu le matin du 8 août.

L'événement avait pour objet de promouvoir une coopération étroite entre les localités et les opérateurs touristiques, en particulier après la réouverture du Vietnam au tourisme international. -VNA