Phom Penh (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé lundi 19 juillet une cérémonie de remise d’une aide de 85.000 dollars aux organes de représentation au Cambodge et à l’Association khmère-vietnamienne pour soutenir les efforts de prévention et de lutte contre le Covid-19.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh (à gauche) lors de la cérémonie de remise de l’aide, le 19 juillet à Phom Penh. Photo : VNA

Cette aide est prélevée sur le budget de 4,05 milliards de dôngs du Fonds anti-Covid-19 géré par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et attribuée avec l’aval du Premier ministre sur une proposition du ministère des Affaires étrangères.

Elle vise à doter les représentations diplomatiques et l’Association khmère-vietnamienne des moyens pour fournir des vivres, des articles de première nécessité, des matériels médicaux et de l’argent aux personnes vulnérables, en difficulté, privés de revenus et de nourriture depuis la crise du coronavirus.

Sur ce montant, l’Association khmère-vietnamienne s’est vu attribuer 10.000 dollars, le Consulat général du Vietnam à Preah Sihanouk 10.000 dollars, le Consulat général du Vietnam à Battambang 20.000 dollars et l’ambassade du Vietnam au Cambodge 45.000 dollars.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh et les représentants des Cambodgiens d’origine vietnamienne ont remercié le Front de la Patrie du Vietnam pour ce soutien précieux.

Ils ont fait savoir que les représentations diplomatiques ont mobilisé de leur propre initiative les ressources des localités et des bienfaiteurs pour venir en aide à la communauté pendant les moments les plus difficiles.

Le même jour, l’ambassade du Vietnam au Cambodge a réceptionné des dons de la Croix-Rouge cambodgienne dont 100.000 dollars à la Croix-Rouge du Vietnam, et 50.000 dollars de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam au peuple vietnamien.

Ces dons traduisent la solidarité, l’amitié et la coopération entre les deux pays voisins, en particulier pendant les moments difficiles liés à l’épidémie de Covid-19. – VNA