Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a signé le 28 mars la décision n° 390/QD-TTg approuvant le projet « Construire une base de données nationale sur le contrôle du patrimoine et des revenus».

Photo : VNA

Cette base de données permettra de moderniser et de numériser le contrôle du patrimoine et des revenus, d'établir des infrastructures de technologies d’information, des processus et des réglementations au service de la systématisation, de la mise à jour, de la garantie de la sécurité et de la fourniture de façon précise, complète et opportune de déclarations et conclusions sur le patrimoine et les revenus, ainsi que d’autres données cohérentes, conformément aux textes juridiques sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Photo : VNA

Selon ce projet, au cours de la période 2022-2023, il faudra construire des infrastructures techniques et concevoir des logiciels pour mettre à jour et intégrer les données... Au cours de la période 2024-2025, il faudra numériser et mettre à jour les données sur les déclarations de patrimoine auprès des agences de contrôle du patrimoine et des revenus, établir la connexion entre la base de données nationale sur le contrôle du patrimoine et des revenus avec d’autres bases de données connexes. Après 2025, le contrôle du patrimoine et des revenus seront entièrement numérisé.

Ce projet sera mis en œuvre à l'échelle nationale avec la participation des agences de contrôle du patrimoine et des revenus, des particuliers qui seront tenus de déclarer leur patrimoine et leurs revenus, d’autres agences, organisations, unités et individus selon la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2018, le décret 130/2020/ND-CP du 30 octobre 2020 du gouvernement…-VNA