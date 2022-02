Le développement des technologies et l'innovation sont-ils toujours considérés comme un facteur décisif pour améliorer la compétitivité nationale, favoriser un développement rapide et durable du pays. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Il est prévu qu’en 2022, le pays comme le monde continuent de faire face à de nombreuses difficultés et défis en raison des évolutions de l'épidémie de COVID-19.

Aussi le développement des technologies et l'innovation sont-ils toujours considérés comme un facteur décisif pour améliorer la compétitivité nationale, favoriser un développement rapide et durable du pays.

En fixant les tâches pour 2022, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que les sciences et technologies devaient disposer d'un mécanisme solide, créant un point marquant dans le développement de l'écosystème des startups innovantes.

Le ministre des Sciences et Technologies Huynh Thanh Dat a demandé à ce secteur de se concentrer en 2022 sur la mise en œuvre de la Stratégie 2021-2030 de développement des sciences et technologies et de l'innovation, avec l’accent mis sur le développement de l'écosystème des start-ups.

Le ministre a précisé que le Vietnam avait été placé par de nombreuses organisations au troisième rang dans le groupe des trois pays de startups les plus innovantes et les plus dynamiques en Asie du Sud-Est, après l'Indonésie et Singapour.

Selon le rapport annuel «E-Conomy SEA 2021—Roaring 20s: the SEA Digital Decade", publié le 10 novembre par Google, Temasek et Bain & Company, les investissements dans les startups au Vietnam ont fortement augmenté au premier semestre 2021, atteignant un record d'environ 1,37 milliard de dollars injectés dans le commerce électronique, la finance, la santé et l'éducation.

Présentation d'un produit technologique lors d'une exposition. Photo : VNA

Edifier un écosystème national de startups innovantes nécessite non seulement les ressources nationales, mais également l’accélération de la connexion entre experts, intellectuels, entrepreneurs... à l'étranger.

Selon des statistiques préliminaires du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer (ministère des Affaires étrangères), le pays compte actuellement environ 50 associations intellectuelles et réseaux d'intellectuels vietnamiens dans des pays ; plus de 500.000 experts et intellectuels travaillant dans des instituts de recherche et des universités étrangères. Ce sont des ressources précieuses qui peuvent soutenir les start-up innovantes en termes d'expansion du marché, de soutien et de mobilisation de capitaux…

En 2022, les mécanismes, politiques et solutions du ministère des Sciences et des Technologies viseront à faire de l'université un véritable centre de recherche scientifique et technologique. Actuellement, le ministère se coordonne avec le ministère de l'Éducation et de la Formation pour élaborer un projet de décret stipulant les activités scientifiques et technologiques dans les établissements d'enseignement supérieur…. En outre, le ministère accélère la réforme administrative, l’édification d'un e-gouvernement vers un gouvernement numérique associé à la réforme des procédures administratives, applique vigoureusement les technologies de l'information dans la gestion des tâches scientifiques et technologiques… - VNA