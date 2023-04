Nam Bo oriental joue un rôle particulièrement important dans le développement socio-économique. Photo: vneconomy.vn



Binh Phuoc (VNA) - La région du Nam Bô oriental (Sud-Est) joue un rôle particulièrement important dans le développement socio-économique, la garantie de la défense nationale, de la sécurité et des activités extérieures du pays.



Disposant d'avantages exceptionnels, le Sud-Est est toujours un centre innovant, dynamique et créatif de premier rang du pays. Notamment, en tant que locomotive économique, Hô Chi Minh-Ville crée une grande influence pour toute la région.



Hô Chi Minh-Ville est toujours consciente qu'elle ne peux pas se développer rapidement et durablement sans l'assistance et la coopération de la région du Sud-Est. Grâce aux liens régionaux, Hô Chi Minh-Ville est la localité qui reçoit et bénéficie du plus de résultats de coopération. Cela a ouvert de nombreux nouveaux espaces de développement et généré de nombreuses idées innovantes et créatives, correspondant aux caractéristiques inhérentes de chaque localité, a fait savoir Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville lors d'une conférence bilan des programmes de coopération entre la mégapole du Sud et les provinces du Sud-Est, tenue récemment dans la province de Binh Phuoc.

Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong, ces derniers temps, la coopération socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud-Est a obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines tels que l'industrie, l'immobilier, la promotion du commerce et des investissements, la santé, l'éducation, etc.

Hô Chi Minh-Ville est rapidement devenue une cité urbaine économique et politique importante du pays, jouant le rôle de locomotive, menant le développement des provinces voisines de la région du Sud-Est et de l'ensemble du pays en général. Cependant, ces derniers temps, de nombreux goulots d'étranglement dans la connectivité régionale ont entravé le développement de la ville et de la région, a indiqué Vo Van Minh, président du Comité populaire de la province de Binh Duong.

Il a souligné la nécessité de la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n° 24 sur le développement socioéconomique et la garantie de la défense et de la sécurité de la région du Sud-Est à l'horizon 2030, avec vision pour 2045; et de la Résolution n° 31 sur les orientations et tâches de développement de Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030, vision pour 2045, afin d'aider la ville et la région en général à résoudre leurs goulots d'étranglement.

Pour que la région du Sud-Est se développe plus fortement dans les temps à venir, il est très important de développer les infrastructures de transport interrégionales.



Les autorités des six villes et provinces de la région ont convenu de coopérer dans l'investissement, la construction et le développement du système routier et ferroviaire selon la planification comprenant la rocade n°3 et n°4 de Hô Chi Minh-Ville, l'autoroute Hô Chi Minh-Ville-Môc Bai, l'autoroute Hô Chi Minh-Ville-Chon Thành, la ligne ferroviaire reliant Hô Chi Minh-Ville à Binh Duong et Dông Nai, la ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành, l'autoroute Biên Hoa-Vung Tàu, le pont de Phuoc An et la route reliant le pont de Phuoc An à l'autoroute Bên Luc - Long Thành, etc.

Parallèlement, elles s'efforcent de développer le réseau de voies navigables des rivières Sai Gòn, Dông Nai et Vàm Co ; de relier la région du Sud-Est au Cambodge ; de mettre en œuvre un projet d'étude et de construction du port de transbordement international de Cân Gio, etc.

Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Trân Duy Dông, les localités du Sud-Est doivent collaborer dans la planification, donner des suggestions pour assurer la cohérence avec la planification régionale, le schéma directeur national, les schémas directeurs sectoriels, la politique nationale de développement régional, conformément à la Résolution n°24-NQ/TW du Bureau politique et à la Résolution n° 154/NQ-CP du gouvernement. -VNA