Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de pilotage de la campagne « Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes » a tenu le 30 mars à Hanoï, une conférence pour évaluer les résultats de la mise en œuvre en 2021 et déployer les tâches clés en 2022.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et secrétaire général du Comité central du FPV, Le Tien Chau, a souligné qu'en 2021, malgré les impacts négatifs causés par la pandémie de COVID-19, la campagne continuait d'être largement déployé à travers le pays.

Vue de la conférence. Photo: VNA

En 2021, les comités de pilotage de campagne de 63 villes et provinces ont organisé 92.984 campagnes de promotion, réunissant 4.097.471 rotations de participants; et 598 conférences et séminaires de promotion des investissements et de connexion entre l'offre et la demande; et 7.995 foires et expositions pour expédier des produits vietnamiens vers des zones rurales.

Selon Do Van Chien, président du FPV, parallèlement à l'examen des politiques de soutien aux entreprises des ministères, des agences et des localités, le Comité central de pilotage de la campagne devrait prêter attention au processus d'application de la transformation numérique lors de la mise en œuvre de la Campagne, à la promotion commerciale et à la publicité des produits et marchandises vietnamiens. -VNA