Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a suggéré des mesures au gouvernement pour ouvrir la porte aux touristes, experts et investisseurs étrangers, notamment la reprise des dispenses de visa pour les citoyens de 13 pays et des visas pour les touristes étrangers, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt. Photo : VNA

Lors de la conférence de presse régulière du ministère le 8 septembre, Doàn Khac Viêt a déclaré que le ministère travaillait activement avec les pays pour simplifier les procédures d'entrée et de sortie, ainsi que pour recueillir les commentaires du public et des entreprises dans le pays et à l'étranger.

Conformément à la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam, les étrangers souhaitant entrer au Vietnam pour travailler pour des entreprises ou des projets nationaux doivent demander des visas au Département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique. Les types de visa et les durées de visa sont décidés par le Département. Une fois approuvés, les visas peuvent être obtenus auprès des agences de représentation vietnamiennes à l'étranger.

Doàn Khac Viêt a déclaré que dans un proche avenir, le ministère des Affaires étrangères continuera de travailler avec le ministère de la Sécurité publique, les ministères et agences concernés pour examiner et proposer des politiques d'immigration appropriées.- VNA