Can Tho (VNA) – Début mars, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé la décision de créer un groupe de travail sur les partenariats public-privé (PPP) pour la filière riz au Vietnam.



La mise en place de ce groupe de travail contribue à mettre en œuvre les engagements du Vietnam de soutenir la transformation du système alimentaire vietnamien en un système transparent, responsable et durable, la réduction des émissions et la promotion d'une agriculture intelligente résiliente au changement climatique. Elle vise également à améliorer la valeur ajoutée du riz à travers la chaîne de valeur.



Selon des experts, le renforcement des activités du groupe de travail permettra d'attirer des investissements et d'accélérer la modernisation des systèmes agroalimentaires grâce aux technologies et à l'innovation.



Le Quoc Thanh, directeur du Centre national de vulgarisation agricole, a affirmé que la restructuration de la filière riz doit aider à augmenter les revenus des agriculteurs, à promouvoir la durabilité sur le plan environnemental, à profiter aux consommateurs et à développer les exportations en privilégiant la qualité et une haute valeur.

Le riz joue un rôle important dans le développement économique, politique, social et environnemental du Vietnam, du secteur agricole en particulier. Après près de 30 ans de Renouveau, la filière est parvenue à assurer la sécurité alimentaire dans le pays, créant des emplois et des revenus pour 9,3 millions de ménages dans les zones rurales. En outre, le Vietnam a exporté son riz vers plus de 150 pays et territoires, représentant plus de 15% des exportations totales de riz dans le monde.



Actuellement, la filière passe d'une agriculture traditionnelle à un développement des chaînes de valeur, promouvant l’application des sciences et technologies, ainsi qu’une production à faibles émissions. Toutefois, selon Nguyen Do Anh Tuan, directeur du Département de la coopération internationale relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, elle est toujours confrontée à de nombreux défis et difficultés.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a avancé de nombreuses solutions pour améliorer l'efficacité de la production de riz, assurer un revenu stable aux riziculteurs et développer durablement la filière. Et l'une des principales solutions consiste à promouvoir l'attraction d’investissements sous forme de PPP, a-t-il souligné.-VNA