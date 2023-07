Une vue partielle de la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, au Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre). Photo : VNA

Une vue partielle du delta du fleuve Rouge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé des décisions sur la création de quatre conseils de coordination régionale , concernant la région septentrionale du Centre septentrional et la région littorale du Centre, la région du Nam Bô oriental, la région du delta du fleuve Rouge et le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre).La mise en place de ces quatre conseils de coordination régionale vise à renouveler le mécanisme de coordination régionale, favoriser le développement socio-économique de manière rapide et durable, protéger l'environnement et assurer la défense et la sécurité nationales.Le conseil de coordination régionale est une organisation de coordination intersectorielle dont la fonction est d'assister le Premier ministre dans la recherche, la direction, la coordination et la gestion des tâches importantes et interdisciplinaires sur la connexion régionale, le développement durable de ces quatre régions.Les conseils de coordination régionale ont pour mission d'étudier et de proposer au Premier ministre des orientations, des solutions, des mécanismes et des politiques pour mettre en œuvre les objectifs et tâches des résolutions du Bureau politique sur le développement socio-économique, et garantir la défense et la sécurité nationale dans ces quatre régions, d'assister le Premier ministre dans la direction, la coordination et l'orientation de la mise en œuvre des objectifs, des tâches, des programmes, des projets et des activités de connexion régionale conformément aux règlements juridiques et aux aménagements approuvés par les autorités compétentes.Les conseils coordonnent les activités de création, d'ajustement et d'organisation de la mise en œuvre de la planification nationale, des aménagements des quatre régions, de leurs provinces et villes pour la période 2021 - 2030, vision à l'horizon 2050.Enfin, ils devront mener des études et des propositions en matière d'institutions, de mécanismes et de politiques de développement régional pour promouvoir la connexion entre les régions.-VNA