Hanoï, 6 juillet (VNA) – Les autorités philippines ont annoncé le 6 juillet avoir trouvé la boîte noire de l'avion de l'armée de l'air C130 qui s'était écrasé sur l'île de Jolo dans la province de Sulu il y a deux jours, faisant plus de 50 morts.

L'avion de l'armée de l'air s'est écrasé sur l'île de Jolo dans la province de Sulu il y a deux jours. Photo : Reuters/VNA

Le pilote aux commandes, qui avait plusieurs années d'expérience dans le pilotage de C-130, figure parmi les victimes, a déclaré le chef militaire Cirilito Sobejana à l'agence de presse Reuters.

Le C-130, avec plus de 90 personnes à bord, a raté la piste sur l'île de Jolo et s'est écrasé sur le village voisin de Patikul à 11h30 (heure locale) le 4 juillet. Les soldats venaient de terminer leur formation militaire et étaient déployés dans les îles du Sud pour lutter contre le terrorisme.

Le 5 juillet, le ministre de la Défense Delfil Lorenzana a demandé une enquête sur l'accident. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne militaire du pays depuis environ 30 ans.- VNA